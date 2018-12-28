2018-12-28T21:58:40+03:00
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

По словам представителя Кремля, президент проведет праздничную ночь в кругу родных и близких
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент России Владимир Путин проведет Новый год в кругу родных и близких людей. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, до самых последних минут 2018 года у главы государства назначено множество рабочих встреч и совещаний. Также ожидается важный визит белорусского лидера Александра Лукашенко, который уже был в Москве несколько дней назад, однако не успел обсудить с Владимиром Владимировичем все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия. А сам Новый год - в кругу родных и близких", - рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американскому лидеру Дональду Трампу в то же время придется провести новогодние праздники на работе. Из-за бюджетного кризиса в стране он уже отменил свои планы по посещению виллы во Флориде.

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