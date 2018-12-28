2018-12-28T22:21:23+03:00
Происшествия

Посольство РФ: россияне не пострадали при подрыве автобуса в Каире

В момент инцидента в салоне транспортного средства находились лишь граждане Вьетнама и Египта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По последним данным, жертвами взрыва в туристическом автобусе стали два вьетнамцаПо последним данным, жертвами взрыва в туристическом автобусе стали два вьетнамцаФото: REUTERS
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Среди погибших и пострадавших в результате подрыва туристического автобуса в Каире граждан России не числится. Такую информацию предоставили в консульском отделе посольства РФ в Египте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 28 декабря, в районе пирамид Гизы произошел подрыв автобуса. Самодельная бомба была установлена возле дороги и приведена в действие при приближении транспортного средства.

"Россиян не было в автобусе, который был подорван недалеко от пирамид Гизы", - передает ТАСС со ссылкой на дипломатов.

Известно, что в салоне транспортного средства находились туристы из Вьетнама. В результате инцидента двое из них погибли, оставшиеся десять получили ранения. Также пострадали гид и водитель автобуса, который является гражданином Египта. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и правоохранительные органы. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Каире взорвали туристический автобус.

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