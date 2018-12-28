2018-12-28T22:27:18+03:00
Политика

Путин назначил нового посла России в Иордании

Борис Болотин, занимавший этот пост с 2013 года, освобожден от выполнения обязанностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин назначил нового посла в ИорданииПутин назначил нового посла в ИорданииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый послом России в Иордании стал Глеб Десятников, который до назначения на эту должность являлся заместителем главы департамента министерства иностранных дел по Ближнему Востоку и Северной Африке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Также в пятницу, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, сообщающий об отставка прежнего посла в Иордании Бориса Болотина. Дипломат занимал этот пост с 2013 года.

"Освободить Болотина Бориса Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве", - говорится в указе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколькими месяцами ранее своей должности лишился также Александр Ефимов, который на протяжении пяти лет руководил представительством России в Объединенных Арабских Эмиратах.

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