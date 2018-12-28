2018-12-28T22:52:41+03:00
Происшествия

В Казахстане ищут заблудившегося в горах российского туриста

Мужчина успел сообщить о своем местоположении, перед тем как связь с ним оборвалась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский турист заблудился в горах в КазахстанеРоссийский турист заблудился в горах в КазахстанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Казахстанские спасатели и кинологи ищут российского туриста, который заблудился в горах близ города Алма-Аты. Об этом сообщила официальный представитель местного департамента по чрезвычайным ситуациям Сандугаш Баймухамбетова.

Известно, что в эту пятницу, 28 декабря, мужчина 1983 года рождения по имени Михаил Шабалин отправился покорять вершину Фурманова, но в какой-то момент заблудился в горах. До того, как связь окончательно пропала, россиянин успел сообщить о своем местоположении.

"На поиски данного гражданина направлены спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда комитета по ЧС МВД Республики Казахстан с кинологическим расчетом, а также спасатели службы спасения города Алматы", - цитирует РИА Новости Баймухамбетову.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад российские туристы потерялись также в таиландском лесу Пханг Нга. Вывести мужчину и женщину к людям местным правоохранителям удалось прямо по телефону - через мессенджер.

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