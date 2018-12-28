2018-12-28T23:10:58+03:00
Дом. Семья

Москвичам запретили приносить на Красную площадь алкоголь и фейерверки

Власти столицы напомнили о правилах поведения в общественных местах во время празднования Нового года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На территорию Красной площади нельзя проносить алкоголь и фейерверкиНа территорию Красной площади нельзя проносить алкоголь и фейерверкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Власти Москвы напомнили жителям и гостям столицы о том, что в дни празднования Нового года на Красную площадь нельзя проносить алкоголь и пиротехнику. На входе будет действовать особый режим досмотра посетителей, который пресекает любые попытки нарушения правил. Такое заявление сделал руководитель местного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Хотелось бы напомнить горожанам и гостям города, что в Москве с 2000 года действует распоряжение, в соответствии с которым продажа и употребление спиртных и алкогольных напитков в ходе массовых мероприятий исключены. Данные ограничения распространяются на все площадки празднования", - приводятся слова министра правительства Москвы на сайте мэра столицы.

Там же отмечается, что продажа алкогольной продукции в Новый год допускается только в барах, кафе и ресторанах. Такие нормы действуют на улице Тверской, Манежной площади, площади Революции, Красной площади, на улице Варварке и в парке "Зарядье" с 31 декабря по 2 января. Именно здесь будут организованы девять основных и 16 дополнительных досмотровых зон, оборудованных металлодетекторами.

"Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади – не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это также запрещено", - напомнил Черников.

При этом он подчеркнул, что для тех, кто все же не может обойтись без фейерверков, будут организованы 76 специальных площадок для их запуска. Также власти города устроят свои зрелищные пиротехнические шоу.

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