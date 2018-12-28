2018-12-28T23:54:55+03:00
Общество

Правительство освободит от НДС региональных операторов утилизации отходов

Но решение об освобождении от налога будут принимать власти на местах
Юлия ДИВЕЕВА
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Операторов, работающих с твердыми отходами, освободят от НДСОператоров, работающих с твердыми отходами, освободят от НДСФото: Архив "КП"
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В регионах операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающих по новым правилам, будут освобождены от уплаты НДС. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Правительство России принимает меры по сдерживанию роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. В правительстве принято решение освободить региональных операторов от уплаты НДС", - сказал он.

По его словам, необходимые поправки в Налоговый кодекс будут подготовлены в ближайшее время. Однако, органы власти субъектов на местах вместе с региональными операторами могут отказаться от освобождения от налога, если посчитают, что этот шаг будет препятствовать инвестиционной деятельности операторов, передает ТАСС.

Напомним, с 1 января 2019 года в России вводится новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональные операторы должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение ТКО.

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