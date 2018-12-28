Правительство освободит от НДС региональных операторов утилизации отходов
В регионах операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающих по новым правилам, будут освобождены от уплаты НДС. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Правительство России принимает меры по сдерживанию роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. В правительстве принято решение освободить региональных операторов от уплаты НДС", - сказал он.
По его словам, необходимые поправки в Налоговый кодекс будут подготовлены в ближайшее время. Однако, органы власти субъектов на местах вместе с региональными операторами могут отказаться от освобождения от налога, если посчитают, что этот шаг будет препятствовать инвестиционной деятельности операторов, передает ТАСС.
Напомним, с 1 января 2019 года в России вводится новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональные операторы должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение ТКО.