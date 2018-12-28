Путин и Меркель обсудили по телефону Сирию

28 Дек. 23:32 2018-12-28T23:57:59+03:00

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В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель речь шла о ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обстоятельно рассмотрели вопросы сирийского конфликта, акцентируя внимание на реализации решений четырехстороннего () саммита России, Турции, Германии и Франции, который прошел 27 октября 2018 года в Стамбуле.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, Путин подчеркнул, что "проведенная странами – гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии".

Кроме того, во время разговора была затронута тема вывода американских войск из Сирии. Также Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября сего года.