Украинские диверсанты пытались продвинуться к ДНР и подорвались на своих минах

28 Дек. 23:52 2018-12-28T23:54:21+03:00

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Украинские военнослужащие подорвались на своих же минах, когда пытались захватить нейтральную зону и продвинуться на мариупольском направлении. Такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, группа диверсантов состояла из служащих 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

"Две группы противника, численностью по 12-14 человек каждая, пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле. В результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, трое боевиков получили ранения и двое погибли", - сказал Басурин.

После этого диверсанты бежали отступили на украинскую территорию. Зам главы Народной милиции ДНР подчеркнул, что группы ВСУ находились под наблюдением сил провозглашенной республики с самого момента, когда они покинули свои позиции и до тех пор, пока не ретировались обратно, передает "КП" Донецк".

Кроме того, Басурин отметил, что украинские военные почти каждый день совершают преступления против мирных жителей.