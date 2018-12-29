2018-12-29T00:22:54+03:00
Общество

В центре Москвы Деды Морозы прыгали с высотки с парапланом

На Новом Арбате группа молодых людей в костюмах поздравила москвичей с наступающим Новым годом [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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На Новом Арбате в Москве Деды Морозы прыгали с парапланом с крыши высоткиНа Новом Арбате в Москве Деды Морозы прыгали с парапланом с крыши высотки
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В центре Москвы на Новом Арбате москвичи в пятницу вечером могли наблюдать, как с крыши высотки один за другим прыгают Деды Морозы и поздравляют всех в воздухе с наступающим Новым годом. Приземлились волшебники на землю на парапланах.

С высотки на Новом Арбате прыгнула с парашютом группа Дедов Морозов.

По словам очевидцев, снимавших это представление на видео, прыжки один за другим совершили около 10 молодых людей в новогодних костюмах. Они выкрикивали поздравления в полете, а после приземления быстренько убегали.

На кадрах видно, что опускались на землю экстремалы на тротуар рядом с дорогой, на которой оживленное движение транспорта.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 27 декабря свою новогоднюю акцию в очередной раз провели 60 московских пожарных и спасателей. Они нарядились в костюмы Дедов Морозов и забрались на крышу Морозовской больницы, с которой они на веревках спустились к окнам, через которые влезли в палаты, чтобы устроить маленьким пациентам сюрприз.

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