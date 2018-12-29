Во Франции задержали трех подозреваемых в инсценировке казни Макрона

СЕГОДНЯ 00:45 2018-12-29T01:47:18+03:00

Адвокат обвиняемых сообщил, что они готовы принести извинения за "расправу" над манекеном

Изменить размер текста: A A

Полиция Франции задержала трех человек, подозреваемых в организации "казни желтыми жилетами" куклы с лицом президента Эмманюэля Макрона. Правоохранители полагают, что именно эти люди были организаторами акции.

В городе Ангулеме во время манифестаций 21 декабря группа протестующих организовала "суд" на президентом страны. На стадионе собрались около 50 человек, на скамье обвиняемых находился манекен с фотографией Макрона на лице. В ходе "заседания" главе государства был вынесен "смертный приговор", который тут же привели в исполнение. Кукле отрубили голову, а потом ее сожгли.

Как пишет газета Sud-Ouest, под стражей находятся двое мужчин и одна женщина. Изначально они сами явились в участок, чтобы дать показания. В ходе допроса следователи решили временно арестовать подозреваемых.

Адвокат задержанных Ме Пьер-Анри Бови заявил, что его клиенты готовы принести извинения. При этом он подчеркнул, что в их действиях не было призыва или провокации беспорядков, они лишь использовали свое право на участие в манифестации.

Как писал сайт kp.ru, протесты так называемых "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французские граждане требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Акции сопровождались погромами и бспорядками. Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и водометы.