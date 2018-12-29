Жертвами теракта в Каире стали три человека

СЕГОДНЯ 01:13 2018-12-29T01:50:31+03:00

Рядом с туристическим автобусом в Египте прогремел взрыв Фото: REUTERS

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В результате взрыва, который прогремел на юге Каира в пятницу вечером, погибли три человека. Об этом сообщило МВД Египта.

По данным правоохранителей, жертвами теракта стали египтянин, который вел туристический автобус и два отдыхающих из Вьетнама. Самодельная бомба сработала около 18:15 по местному времени (19:15 мск), когда транспорт проезжал по улице Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы. Устройство находилось рядом заграждением у дороги.

Взрыв прогремел, когда автобус проезжал рядом с местом, где была заложена бомбаФото: REUTERS

В автобусе находились 14 вьетнамских туристов и гид-водитель. Выжившие 12 путешественников получили ранения и были госпитализированы Каира. Состояние двоих медики оценивают как крайне тяжелое, передает ТАСС.

Три человека погибли, 12 получили раненияФото: REUTERS

Премьер-министр страны Мустафа Мадбули лично посетил пострадавших в больнице. Он сообщил, что в столице Египта весь туристический транспорт передвигается строго по выделенным маршрутам, которые курируют силовики. Мадбули предположил, что водитель пострадавшего автобуса мог отклониться от намеченного пути.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в консульском отделе посольства России в Египте подтвердили, что россияне в результате теракта не пострадали.