Трамп не собирается в отпуск на Новый год

СЕГОДНЯ 01:40 2018-12-29T01:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп не собирается уходить в отпуск на рождественские праздники. Как сообщила 28 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава страны остается в резиденции и продолжает работать.

В прошлом году Трамп традиционно уезжал на праздничный отдых в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. По словам Сандерс, сейчас пока у президента нет таких планов, хотя ранее он собирался провести там две недели, отмечая Рождество и Новый год.

По ее словам, глава государства отменил свою поездку из-за непринятого Конгрессом бюджета страны и, связанной с этим, частичной приостановкой работы правительства США. В пятницу Трамп встречался с сотрудниками Белого дома и сделал ряд телефонных звонков, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что на прошлой неделе была приостановлена работа правительства США. Демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств остались без финансирования. Камнем преткновения стала статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой, на которую требуется $5 млрд.