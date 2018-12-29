Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновском монастыре на Афоне
Православные христиане, являющиеся прихожанами Русской православной церкви, смогут причащаться при посещении Пантелеимоновскго монастыря, несмотря на то, что он находится в ведении Константинопольского патриархата. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.
"Он принадлежит, конечно, Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Иларион отметил, однако, что прихожане не смогут проходить обряд причащения в других афонских монастырях.
В октябре, после разрыва евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинопольским патриархатом, сообщалось, что священники и миряне смогут посещать Афон только в качестве туристов без участия в богослужениях.