2018-12-29T03:59:02+03:00
Общество

Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновском монастыре на Афоне

Обряд нельзя будет пройти в других афонских храмах, находящихся в юрисдикции Константинополя
Юлия ДИВЕЕВА
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Прихожанам РПЦ разрешат причащаться в Пантелеимоновскгом монастыреПрихожанам РПЦ разрешат причащаться в Пантелеимоновскгом монастыреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Православные христиане, являющиеся прихожанами Русской православной церкви, смогут причащаться при посещении Пантелеимоновскго монастыря, несмотря на то, что он находится в ведении Константинопольского патриархата. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

"Он принадлежит, конечно, Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Иларион отметил, однако, что прихожане не смогут проходить обряд причащения в других афонских монастырях.

В октябре, после разрыва евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинопольским патриархатом, сообщалось, что священники и миряне смогут посещать Афон только в качестве туристов без участия в богослужениях.

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