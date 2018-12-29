Посол РФ: Уходящий год стал годом упущенных возможностей между США и Россией

СЕГОДНЯ 04:15 2018-12-29T04:15:50+03:00

Глава дипмиссии в Вашингтоне отметил, что регулярных контактов между лавровым и Помпео не получилось

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В уходящем 2018 году было упущено много возможностей в отношениях между США и Россией. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Москва предприняла все усилия для выправления американо-российского диалога.

"Американским коллегам были переданы серьезные предложения по конкретным проектам и двусторонним контактам", - сказал Антонов в интервью ТАСС.

Он отметил, что на данный момент не получается регулярных контактов между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео.

"Остается нереализованным наше предложение по возобновлению практики совместных совещаний министров иностранных дел и обороны России и США в формате "два плюс два", уточнил дипломат.

Антонов напомнил, что при этом продолжаются контакты в Сирии на уровне начальников генеральных штабов Вооруженных сил двух стран Валерия Герасимова и Джозефома Данфорда.