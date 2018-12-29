2018-12-29T04:41:15+03:00
Политика

Госпогранслужба Украины разъяснила ограничения на въезд для россиян

В республику не будут пускают не только российских мужчин, но и женщин с гражданством РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Госпогранслужба Украины будет пристально изучать каждого россиянина, въезжающего на УкраинуГоспогранслужба Украины будет пристально изучать каждого россиянина, въезжающего на УкраинуФото: СОЦСЕТИ
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В Госпогранслужбе Украины разъяснили ситуацию с введением запрета на въезд в страну граждан из России. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, под усиленным контролем пограничников окажутся не только мужчины с паспортом РФ, но и женщины.

По его словам, несмотря на снятие военного положения, россияне остаются "в эпицентре внимания" пограничников.

"Конечно, в центре нашего внимания — граждане России, которые могут участвовать в дестабилизационной антиукраинской деятельности. Тем не менее пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что власти Украины решили снять запрет на въезд в страну мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, имеющих российского гражданство. При этом в ведомстве подчеркнули, что будут тщательно проверять цели визита наших соотечественников на территорию республики. Кроме того, гражданам РФ для пересечения границы кроме загранпаспорта могут понадобиться дополнительные документы.

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