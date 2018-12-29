2018-12-29T04:59:01+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае лавинами накрыло 11 человек

Из-за обильного снегопада районная администрация не может выслать в поселок Многовершинный дополнительную помощь
Юлия ДИВЕЕВА
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В Хабаровском крае 11 человек оказались под лавинойВ Хабаровском крае 11 человек оказались под лавинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае утром 29 декабря сошло несколько лавин, под которые попали 11 человек. Об этом сообщает администрация Николаевского района, где произошло ЧС.

Снежные массы сошли в поселке Многовершинный. Сначала лавина накрыла находящуюся в поселке компрессорную станцию золотодобывающей компании, где находился один человек. К нему сразу же выдвинулась группа из 10 спасателей.

"Это спасательная группа золотодобывающего предприятия. Сошла еще одна лавина, под снегом оказались и они", - рассказали в администрации района.

Сейчас к людям, оказавшемся в снежном плену, пытаются пробиться другие спасатели. У районной администрации пока нет никакой возможности направить дополнительную помощь в поселок, поскольку дорогу в том направлении полностью замело снегом, передает ТАСС.

Поселок многовершинный находится в 130 километрах от города. На трассе уже работает снегоочистительная техника.

В администрации района отметили, что из-за циклона выпало много снега, из-за огромных сугробов люди в Николаевске-на-Амуре выходят во двор через балконы, потому что двери подъездов не открыть.

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