Меланью Трамп в соцсетях сравнилии с эльфом Санты из-за "невидимых" штанов

СЕГОДНЯ 05:26 2018-12-29T06:27:27+03:00

Президент США Дональд Трамп с первой леди Меланьей Трамп направляются от вертолета к Белому дому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пользователи соцсетей в очередной раз подвергли критике новый наряд первой леди США Меланьи Трамп. На этот раз народ смутили ее брюки, почти телесного цвета, которые она надела после возвращения из поездки в Ирак и Германию.

Меланью фотографы запечатлели идущей вместе с Дональдом Трампом от вертолета по лужайке к Белому дому. На ней были светло коричневые брюки и темно-зеленое полупальто.

В Сети отметили, что на снимках она выглядит как-будто на ней одежда только сверху, а ноги голые. Кроме того, нашлись те, кто заметили сходство ее наряда с костюмом персонажа Уилла Феррелла из фильма "Эльф".

Меланья Трамп и Уилл Феррелл в роли ЭльфаФото: СОЦСЕТИ

Не меньше удивили пользователей очки на лице первой леди. Многие отметили, что в ночи темные очки выглядят неуместно.

"Она серьезно надела солнечные очки, когда на улице темно?", - пишут в Twitter.

В итоге весь образ миссис Трамп сочли странным, но признали, что в целом у нее неплохой вкус.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что в интернете бурю негодования вызвал костюм первой леди, который она выбрала для посещения сафари-парка и приюта для детей в Кении. За круглый пробковый шлем и высокие сапоги Меланью сравнили с работорговцем и надзирателем на плантациях.