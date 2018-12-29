2018-12-29T06:27:27+03:00
В мире

Меланью Трамп в соцсетях сравнилии с эльфом Санты из-за "невидимых" штанов

Пользователи раскритиковали первую леди за брюки и очки
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд Трамп с первой леди Меланьей Трамп направляются от вертолета к Белому домуПрезидент США Дональд Трамп с первой леди Меланьей Трамп направляются от вертолета к Белому домуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пользователи соцсетей в очередной раз подвергли критике новый наряд первой леди США Меланьи Трамп. На этот раз народ смутили ее брюки, почти телесного цвета, которые она надела после возвращения из поездки в Ирак и Германию.

Меланью фотографы запечатлели идущей вместе с Дональдом Трампом от вертолета по лужайке к Белому дому. На ней были светло коричневые брюки и темно-зеленое полупальто.

В Сети отметили, что на снимках она выглядит как-будто на ней одежда только сверху, а ноги голые. Кроме того, нашлись те, кто заметили сходство ее наряда с костюмом персонажа Уилла Феррелла из фильма "Эльф".

Меланья Трамп и Уилл Феррелл в роли Эльфа Фото: СОЦСЕТИ

Меланья Трамп и Уилл Феррелл в роли ЭльфаФото: СОЦСЕТИ

Не меньше удивили пользователей очки на лице первой леди. Многие отметили, что в ночи темные очки выглядят неуместно.

"Она серьезно надела солнечные очки, когда на улице темно?", - пишут в Twitter.

В итоге весь образ миссис Трамп сочли странным, но признали, что в целом у нее неплохой вкус.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что в интернете бурю негодования вызвал костюм первой леди, который она выбрала для посещения сафари-парка и приюта для детей в Кении. За круглый пробковый шлем и высокие сапоги Меланью сравнили с работорговцем и надзирателем на плантациях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Есть вторая победа в Канаде! Россия выиграла у Чехии 2:1 на молодежном ЧМ по хоккею
На Украине убирают из учебников истории факт сотрудничества Шухевича с нацистами
Белый дом опроверг сообщение о приказе Трампа вывести войска из Афганистана
В Хабаровском крае лавинами накрыло 11 человек
Госпогранслужба Украины разъяснила ограничения на въезд для россиян
Посол РФ: Уходящий год стал годом упущенных возможностей между США и Россией
Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновском монастыре на Афоне
Власти Германии одобрили проект строительства туннеля в Данию
Die Welt рассказала о панике в США из-за российского комплекса "Авангард"
Россиянин Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Трамп не собирается в отпуск на Новый год
Жертвами теракта в Каире стали три человека
Во Франции задержали трех подозреваемых в инсценировке казни Макрона
В центре Москвы Деды Морозы прыгали с высотки с парапланом
Украинские диверсанты пытались продвинуться к ДНР и подорвались на своих минах
Путин и Меркель обсудили по телефону Сирию
Правительство освободит от НДС региональных операторов утилизации отходов
Москвичам запретили приносить на Красную площадь алкоголь и фейерверки
В Казахстане ищут заблудившегося в горах российского туриста
РПЦ образует патриарший экзархат в Западной Европе
Путин назначил нового посла России в Иордании
Посольство РФ: россияне не пострадали при подрыве автобуса в Каире