Есть вторая победа в Канаде! Россия выиграла у Чехии 2:1 на молодежном ЧМ по хоккею

СЕГОДНЯ 06:27 2018-12-29T06:31:38+03:00

Наши неплохо сыграли еще один матч на турнире

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В канадском Ванкувере на молодежном ЧМ по хоккею сборная России сыграла свой второй матч. После победы 4:0 над командой Дании накануне наши встречались с более сильным соперником - Чехией. И наши добились победы.

На 17-й минуте счет открыл Артем Галимов с паса Кирилла Слепеца. Ну а на 35-й Николай Коваленко удвоил наше преимущество в этой игре, забросив вторую шайбу Чехии. Что удивительного в этих голах? Оба были заброшены в меньшинстве.

Чехия нашла в себе силы ответить - на 36-й минуте Яхим Конделик забросил ответную шайбу. Россия выиграла со счетом 2:1 у команды Чехии, одержав победу во второй игре на молодежном ЧМ по хоккею.

Следующий матч у сборной России - в ночь на 31 декабря. Наши сыграют против команды Швейцарии, а спустя сутки им предстоит главный матч в Ванкувере - против Канады.