2018-12-29T06:45:01+03:00
Политика

Вертолет израильских ВВС нанес удар по посту ХАМАС в Газе в ответ на пуск ракет

Со стороны Израиля никто не пострадал во время обстрела с палестинской стороны
Юлия ДИВЕЕВА
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Израиль нанес ответный удал по сектору ГазаИзраиль нанес ответный удал по сектору ГазаФото: REUTERS
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В субботу вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства еврейского государства.

В вооруженных силах Израиля пояснили, что обстрел стал ответом на запуск ракеты по израильско территории со стороны сектора Газа. Снаряд, пущенный с палестинской стороны упал незаселенной местности в пустыне Негев на юге Израиля. Жертв и разрушений в результате обстрела нет.

Израильское государственное радио Kan отмечает, что это первый за последнее время запуск ракеты из Газы по Израилю. До этого 13 ноября с палестинской стороны выпустили почти пятьсот ракет и минометных снарядов. Тогда Армия бороны ответила обстрелом 160 целей ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху самым настоящим "хладнокровным убийцей". По мнению дипломата, именно этот политик виновен в гибели тысяч жителей Палестины.

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