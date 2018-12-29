Вертолет израильских ВВС нанес удар по посту ХАМАС в Газе в ответ на пуск ракет
В субботу вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства еврейского государства.
В вооруженных силах Израиля пояснили, что обстрел стал ответом на запуск ракеты по израильско территории со стороны сектора Газа. Снаряд, пущенный с палестинской стороны упал незаселенной местности в пустыне Негев на юге Израиля. Жертв и разрушений в результате обстрела нет.
Израильское государственное радио Kan отмечает, что это первый за последнее время запуск ракеты из Газы по Израилю. До этого 13 ноября с палестинской стороны выпустили почти пятьсот ракет и минометных снарядов. Тогда Армия бороны ответила обстрелом 160 целей ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху самым настоящим "хладнокровным убийцей". По мнению дипломата, именно этот политик виновен в гибели тысяч жителей Палестины.