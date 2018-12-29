В России более 130 тысяч человек отправились служить осенью по призыву

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-29T07:57:43+03:00

Указ президента РФ по призыву в армию выполнен в полном объеме

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В России подведены итоги осеннего призыва. На службу в ряды Вооруженных сил РФ и другие воинские формирования поступили 132,5 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Около 15 процентов призывников, направленных для прохождения военной службы в войска, имеют высшее образование. Как и ранее, таким призывникам предоставили возможность выбора: год службы по призыву или два года по контракту", - рассказал он в интервью газете "Красная звезда"

По словам Бурдинского, призывники из числа спорт­сменов – кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта определялись в спортивные роты. Туда этой осенью направлено около 200 человек.

Генерал подчеркнул, что указ президента от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме. Значительно снизилось число уклонистов от службы.

"Если осенью 2017 года таких граждан было около трех тысяч, то в настоящее время их около 1,2 тысячи", - уточнил Бурдинский.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что весенний призыв 2018 года в России начался 1 апреля, а финишировал 15 июля. В результате Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования пополнили 128 тысяч новобранцев.