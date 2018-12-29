Де Мистура рассказал о рисках вывода войск США из Сирии

СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-29T08:11:37+03:00

Спецпосланник генерального секретаря ООН считает, что при отсутствии урегулирования в республике начнется усиление террористов

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Вывод войск США из Сирии создает риск усиления в республике террористической группировки «Исламское государство» *. Об этом заявил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Этот риск существует, и особенно в том случае, если не будет инклюзивного политического решения», - сказал министр в интервью швейцарской вещательной компании RTS.

По мнению дипломата, решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии является для курдов «трудным моментом».

«Не нужно забывать, что курды - это очень важный компонент в Сирии, который никогда нельзя игнорировать», - сказал Де Мистура. Он также высказал мнение, что США продолжат участие в сирийском урегулировании на дипломатическом уровне.

Напомним, что 19 декабря Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Такой шаг он объяснил победой над террористами группировки «Исламское государство».

Ранее в МИД России заявили, что теперь Вашингтон должен передать оставляемые территории под контроль Дамаска. Однако пока такой договоренности не было.

Также в ведомстве выразили уверенность, что вывод американских войск не означает прекращение действия ведомой США международной коалиции.

* террористическая группировка, запрещенная на территории России