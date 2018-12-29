В горах Казахстана нашли живым потерявшегося российского туриста
Лесник в горах Алма-Аты нашел 35-летнего туриста из России Михаила Шабалина, который пропал в пятницу, 28 декабря. Об этом рассказал официальный представитель Комитета по ЧС Казахстана Нурсултан Нурахметов.
«Пропавший в горах Алма-Аты гражданин Российской Федерации найден, живой. Обнаружен лесником. За ним направилась группа спасателей», - приводит ТАСС слова Нурахметова.
Известно, что на данный момент гражданина России передали специалистам Центра медицины катастроф в Алма-Аты.
Напомним, что Михаил Шабалин ушел в горы утром 28 декабря. Мужчина собирался подняться на пик имени Фурманова. Вечером он сообщил семье, что заблудился, и скинул свои координаты. После этого выходить на связь турист перестал.
На поиски гражданин были направлены спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда комитета по ЧС МВД Республики Казахстан с кинологическим расчетом, а также спасатели службы спасения города Алматы.