2018-12-29T08:31:56+03:00
Общество

В горах Казахстана нашли живым потерявшегося российского туриста

Мужчина пропал во время одиночного подъема на пик имени Фурманова
Алена Басавина
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В Казахстане нашли пропавшего российского туристаВ Казахстане нашли пропавшего российского туристаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лесник в горах Алма-Аты нашел 35-летнего туриста из России Михаила Шабалина, который пропал в пятницу, 28 декабря. Об этом рассказал официальный представитель Комитета по ЧС Казахстана Нурсултан Нурахметов.

«Пропавший в горах Алма-Аты гражданин Российской Федерации найден, живой. Обнаружен лесником. За ним направилась группа спасателей», - приводит ТАСС слова Нурахметова.

Известно, что на данный момент гражданина России передали специалистам Центра медицины катастроф в Алма-Аты.

Напомним, что Михаил Шабалин ушел в горы утром 28 декабря. Мужчина собирался подняться на пик имени Фурманова. Вечером он сообщил семье, что заблудился, и скинул свои координаты. После этого выходить на связь турист перестал.

На поиски гражданин были направлены спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда комитета по ЧС МВД Республики Казахстан с кинологическим расчетом, а также спасатели службы спасения города Алматы.

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