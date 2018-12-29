2018-12-29T09:13:33+03:00
Общество

Больше 800 жителей Подмосковья остались без газа из-за пожара на газопроводе

Инцидент произошел между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе [видео]
Алена Басавина
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Факел на месте ЧП достигал 15 метров Фото: МЧС по Московской областиФакел на месте ЧП достигал 15 метров Фото: МЧС по Московской области
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В ночь с пятницы на субботу, 29 декабря в Серпуховском районе Подмосковья произошло возгорание газопровода. В результате происшествия 830 абонентов остались без газа.

«В 02.59 для безопасной локализации разрыва газопровода перекрыт линейный кран на 60-м километре магистрального газопровода «СерпуховЛенинград». Прекращено газоснабжение 830 абонентов», - приводит РИА Новости информацию Минэнерго России.

Известно, что информация о возгорании газопровода между деревнями Иваньково и Калиново поступила на пульт МЧС около 02:25 часов.

В подмосковном Серпухове произошел пожар из-за утечки газа.

«По прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка, в ходе которой установлено, что происходит горение газопровода, высота факела около 15 м», - сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Газопровод удалось перекрыть к 03:20 часам, факел был ликвидирован к 04:40 часам. На данный момент на месте аварии работают газовики. Решаются вопросы переподключения котельных и потребителей.

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