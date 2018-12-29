Умер бывший президент Нигерии Шеху Шагари

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-29T09:07:29+03:00

Лидер африканской республики Шеху Шагари умер в возрасте 93 лет

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В столице Нигерии Абудже умер бывший президент страны Шеху Шагари. Политик ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Как сообщает ТАСС, похороны экс-главы Нигерии пройдут в субботу, 29 декабря, в его родном городе в штате Сокото. Он будет погребен в соответствии с исламскими обрядами.

Отметим, что Шеху Шагари занимал пост президента Нигерии с 1979 по 1983 года. Является создателем Национальной партии.

Шагари проводил реформы в сфере жилищного строительства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, что привело к нефтяному буму. При его власти в сфере сельского хозяйства впервые начали использовать тракторы и комбайны вместо ручного труда.

На выборах в 1983 году была выявлена фальсификация итогов голосования, что привело к росту недовольства среди населения. После серии религиозных и политических конфликтов Шеху Шагари свергли.