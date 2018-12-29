Умер бывший президент Нигерии Шеху Шагари
В столице Нигерии Абудже умер бывший президент страны Шеху Шагари. Политик ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Как сообщает ТАСС, похороны экс-главы Нигерии пройдут в субботу, 29 декабря, в его родном городе в штате Сокото. Он будет погребен в соответствии с исламскими обрядами.
Отметим, что Шеху Шагари занимал пост президента Нигерии с 1979 по 1983 года. Является создателем Национальной партии.
Шагари проводил реформы в сфере жилищного строительства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, что привело к нефтяному буму. При его власти в сфере сельского хозяйства впервые начали использовать тракторы и комбайны вместо ручного труда.
На выборах в 1983 году была выявлена фальсификация итогов голосования, что привело к росту недовольства среди населения. После серии религиозных и политических конфликтов Шеху Шагари свергли.