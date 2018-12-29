2018-12-29T09:36:01+03:00
Общество

Украинцы оценили заграждение на границе с Крымом

Пользователи вспомнили о проекте бывшего премьера страны Арсения Яценюка
Алена Басавина
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В Крыму возвели стену длинной в 60 кмВ Крыму возвели стену длинной в 60 кмФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пользователи из Украины в сети прокомментировали завершение строительства заграждения на российско-украинской границе в Крыму. Многие вспомнили проект бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, который так и не был реализован.

«Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш», - обратился к политику пользователь Андрей Диденко.

«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!», - отметил в сети юзер под ником Нічомунедивуюсь.

Комментаторов явно позабавил тот факт, что воплотить в жизнь инициативу Яценюка Украина так и не смогла. В то время как Россия продолжает в условиях санкций активную деятельность.

«Сначала крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?», - вопрошает пользователь Kos.

Также некоторые предположили, что стена нужна для защиты украинцев от заработков в России.

«Это для того чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки из Европы», - иронизирует Алекс Курчи.

Напомним, ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ сообщила о завершении работ по возведению заграждения на российско-украинской границе на севере Крыма. В ведомстве пояснили, что протяженность стены составила больше 60 километров. На ней установили несколько сотен датчиков, а также систем видеонаблюдения.

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