2018-12-29T09:58:46+03:00
Политика

Пентагон не стал комментировать передачу оружия США курдам в Сирии

Представитель министерства обороны Шон Робертсон считает неуместными высказывания о местонахождении и перемещении вооружения
Алена Басавина
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Пентагон не стал комментировать передачу оружия курдамПентагон не стал комментировать передачу оружия курдамФото: REUTERS
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Комментировать информацию о дальнейшей судьбе американского оружия в Сирии неуместно. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

«Было бы неуместно обсуждать местонахождение оружия и военного оборудования сейчас», - пояснил Робертсон. Он добавил, что на данный момент власти США сосредоточены на выводе войск из Сирии.

Ранее агентство Reuter сообщило о возможной передаче вооружения и оборудования США союзникам – курдским силам для дальнейшей борьбы с группировкой «Исламское государство»*. Это якобы должно произойти после вывода войск США из Сирии.

Отметим, что данный шаг со стороны американских военных может привести к недовольству Турции, где запрещена Рабочая партия Курдистана.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии. Свой шаг он мотивировал полной победой над террористами. В МИД России заявили, что теперь американские военные должны передать оставляемые территории под контроль Дамаска. Однако до сих пор такой договоренности нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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