Россияне рассказали, какой подарок ждут от Деда Мороза
Главным подарком для россиян от Деда Мороза является здоровье. Об этом свидетельствую данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно опубликованным данным, больше 37% опрошенных попросили у Деда Мороза здоровье для себя, родственников и всех людей. Чаще всех такой подарок загадывали люди в возрасте 60+.
На втором месте в списке пожеланий к Новому году – мир по всем мире. Жить без ссор и войн хотят 10% респондентов. О материальном благополучии задумались 9% россиян, преимущественно молодежь.
Каждый двадцатый (5%) житель страны попросил у Деда Мороза о квартире. Карьерного роста и повышения зарплаты хотят в Новом году также 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия окружающим.
В конце списка идет процветание и стабильность России, всеобщее счастье, повышение пенсий и уровня жизни. Также не забыли россияне и про снижение цен, путешествия, стабильность, спокойствие, выплату кредитов и долгов и удачу во всем.