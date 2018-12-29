2018-12-29T10:37:11+03:00
Общество

Россияне рассказали, какой подарок ждут от Деда Мороза

ВЦИОМ представил данные опроса о пожеланиях жителей страны на Новый год
Алена Басавина
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Стало известно, что просили россияне у Деда МорозаСтало известно, что просили россияне у Деда МорозаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главным подарком для россиян от Деда Мороза является здоровье. Об этом свидетельствую данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно опубликованным данным, больше 37% опрошенных попросили у Деда Мороза здоровье для себя, родственников и всех людей. Чаще всех такой подарок загадывали люди в возрасте 60+.

На втором месте в списке пожеланий к Новому году – мир по всем мире. Жить без ссор и войн хотят 10% респондентов. О материальном благополучии задумались 9% россиян, преимущественно молодежь.

Каждый двадцатый (5%) житель страны попросил у Деда Мороза о квартире. Карьерного роста и повышения зарплаты хотят в Новом году также 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия окружающим.

В конце списка идет процветание и стабильность России, всеобщее счастье, повышение пенсий и уровня жизни. Также не забыли россияне и про снижение цен, путешествия, стабильность, спокойствие, выплату кредитов и долгов и удачу во всем.

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