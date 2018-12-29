2018-12-29T10:52:22+03:00
Общество

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на рэпера Птаху

Злоумышленники нанесли артисту несколько ударов бейсбольной битой
Алена Басавина
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Полиция начинает расследование по делу об избиении Птахи Фото: Валерий Шарифулин ТАССПолиция начинает расследование по делу об избиении Птахи Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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По факту нападения на рэп-исполнителя Давида Нуриева, который известен под псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Преступление было совершено у дома 28 на Новорязанской улице. Злоумышленники, предположительно, нанесли артисту несколько ударов бейсбольной битой», - сказал собеседник агентства.

Заявление в полицию поступило днем 28 декабря. В результате было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее информацию о нападении на Давида Нуриева подтвердила его менеджер Марина Евстафьева. Она рассказала, что несколько человек напали на артиста со спины, однако тот смог дать отпор.

Известно, что зачинщиком драки выступил другой рэп-исполнитель, который выступает под псевдонимом Obe 1 Kanobe. Конфликт между музыкантами длится уже несколько лет.

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