Бывший вице-премьер Украины рассказал о последствиях блокады Крыма

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-29T11:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Украина теряет сотни миллионов долларов в год из-за блокады Крыма. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Владимир Семиноженко.

«Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрыва связей… только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию», - рассказал политик в интервью NewsOne.

Напомним, что ранее участники 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве были шокированы тотальной блокадой, которую украинские власти устроили Крыму. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Он рассказал, что ему удалось выступить 25 сентября перед международной общественностью и описать о блокадах водо- и энергоснабжения, а также о продовольственной, товарной и транспортной блокаде, организованных Киевом.

Молохов отметил, что санкции США, ЕС и Украины, введенные из-за воссоединения Крыма с Россией, лишают население полуострова доступа к электричеству, воде. Кроме того, крымчанам ограничили свободу передвижения, когда Евросоюз в 2014 году запретил выдавать им все виды европейских виз, включая шенгенские.