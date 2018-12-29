2018-12-29T12:17:17+03:00
Политика

В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов

Американские СМИ назвали отличным результат улучшения характеристик самолетов советской эпохи
Алена Басавина
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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова Фото: Егор Алеев/ТАССБомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Издание National Interest оценило современную российскую стратегию модернизации военно-воздушного флота. Журналисты признали, что улучшение характеристик самолетов советской эпохи позволяет экономить средства и получать самые боеспособные машины.

В качестве примера издание приводит российский бомбардировщик Ту-22М3М, который походит на старый советский Ту-22. Отмечается, что доработанная модель является современной «смертоносной» машиной, которая войдет в серийное производство уже в следующем году.

«Встречайте «новый» российский бомбардировщик Ту-22М3: старый дизайн, который сделали смертоносным», - пишет журналист Марк Эпископос.

Иностранных представителей СМИ удивило, что Россия сохранит дизайн предшественника Ту-22М3М, но произведет полное переоснащение. На воздушном судне появится система бортового радиоэлектронного оборудования, навигационная система ГЛОНАСС, цифровой бортовой интерфейс и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Также в публикации указано, что при модернизации будут использовать противокорабельные ракеты X-32 вместо устаревших X-22. Такая система улучшения будет применена в России и на других самолетах. Это положительно скажется на боеготовности.

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