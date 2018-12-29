2018-12-29T12:31:45+03:00
Политика

МИД России осудил теракт в Египте

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших
Алена Басавина
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МИД России соболезнует семьям погибшихМИД России соболезнует семьям погибшихФото: REUTERS
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Департамент информации и печати МИД России прокомментировал теракт в Египте, который произошел 28 декабря. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов», - указано в сообщении.

МИД России выразил поддержку руководству Египта по противодействую терроризму и экстремизму. Ведомство предостерегло российских туристов, находящихся в Египте, от посещения районов повышенной террористической опасности.

Напомним, что 28 декабря в Каире возле пирамид Гизы на пути следования автобуса с вьетнамскими туристами произошел взрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, а 12 – получили ранения. Россиян среди пострадавших не было.

В Каире взорвали туристический автобус.

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