МИД России осудил теракт в Египте

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-29T12:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал теракт в Египте, который произошел 28 декабря. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов», - указано в сообщении.

МИД России выразил поддержку руководству Египта по противодействую терроризму и экстремизму. Ведомство предостерегло российских туристов, находящихся в Египте, от посещения районов повышенной террористической опасности.

Напомним, что 28 декабря в Каире возле пирамид Гизы на пути следования автобуса с вьетнамскими туристами произошел взрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, а 12 – получили ранения. Россиян среди пострадавших не было.