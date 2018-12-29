РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
Федеральная пассажирская компания, которая является «дочкой» РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон от Тамбовского вагоноремонтного завода.
«В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания», - рассказали ТАСС в ФПК.
Напомним, что впервые дизайн новых плацкартных вагонов РЖД представили на форуме «Транспорт России» в ноябре 2018 года. Вагоны были разработаны с учетом пожеланий пассажиров.
Известно, что новые вагоны могут появиться в сети РЖД уже в декабре-январе. Однако пока их маршруты не определены. Цена на места в новых вагонах не изменится.
Ранее сайт kp.ru уже сообщал, что места в модернизированных вагонах станут более приватными. У каждого пассажира появится шторка. Сами полки оборудуют подголовниками, индивидуальным освещением и розетками.
Пассажирам с верхних полок больше не придется беспокоить соседей снизу, чтобы поесть. Между верхними полками появятся небольшие столики с подстаканниками.