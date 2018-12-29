СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-29T13:05:47+03:00

В ближайшее время он будет проходить сертификацию, а затем начнется тестирование

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Федеральная пассажирская компания, которая является «дочкой» РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон от Тамбовского вагоноремонтного завода.

«В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания», - рассказали ТАСС в ФПК.

Напомним, что впервые дизайн новых плацкартных вагонов РЖД представили на форуме «Транспорт России» в ноябре 2018 года. Вагоны были разработаны с учетом пожеланий пассажиров.

Известно, что новые вагоны могут появиться в сети РЖД уже в декабре-январе. Однако пока их маршруты не определены. Цена на места в новых вагонах не изменится.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал, что места в модернизированных вагонах станут более приватными. У каждого пассажира появится шторка. Сами полки оборудуют подголовниками, индивидуальным освещением и розетками.

Пассажирам с верхних полок больше не придется беспокоить соседей снизу, чтобы поесть. Между верхними полками появятся небольшие столики с подстаканниками.