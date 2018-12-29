Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-29T14:02:01+03:00

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Вывод войск США из Сирии является правильным шагом. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов - шаг в правильном направлении», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии. Свое решение он мотивировал победой над террористами группировки «Исламское государство» *. Американский лидер отметил, что это было единственной целью пребывания военных в арабской республике.

Ранее в МИД России заявили, что теперь Вашингтон должен передать оставляемые территории под контроль Дамаска. Однако пока такой договоренности не было. В ведомстве выразили надежду, что шаг американских властей поспособствует урегулированию ситуации в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России