Министры России и Турции обсудят вывод войск США из Сирии во время переговоров в Москве

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-29T14:26:22+03:00

Стороны также затронут реализацию соглашений, достигнутых во время саммита в Стамбуле

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Министры обороны и иностранных дел России и Турции во время переговоров в Москве обсудят вывод американских военных из Сирии, ситуацию в Идлибе и другие актуальные вопросы по САР. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У нас будет возможность еще раз обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и в полосе демилитаризации", - заявил он.

Кроме того, стороны обговорят реализацию соглашений, достигнутых во время саммита в Стамбуле, также они затронут совместно проведенные работы в сирийском регионе и темы, касаемо Восточного Заевфратья.

Особое внимание представители Турции и России уделят выводу войск США из Сирии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре текущего года в турецком Стамбуле прошел четырехсторонний саммит России, Германии, Франции и Турции по сирийскому урегулированию. В ходе встречи лидеры обсудили кризис в Сирии, в частности, провокации террористов в провинции Идлиб.

19 декабря в своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военослужащих из Сирии.