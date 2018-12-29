Павел Мамаев подал заявление в полицию, сказав, что его побил водитель

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-29T14:47:15+03:00

В отношении Соловчука могут начать уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Футболист клуба «Краснодар» Павел Мамаев, согласно предварительным данным, подал завление в полицию, в котором водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук обвиняется в насилие над игроком.

— Мамаев написал заявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок. Заявление подавалось в рамках расследования уголовного дела в отношении Павла, Александра Кокорина и других фигурантов, — сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

На основании данного заявления правоохранительные органы могут начать уголовное дело.

Не исключается, что на основании заявления, поданного футболистом, могут возбудить уголовное дело.

Напомни, как сообщал сайт kp.ru, 21 декабря суд предъявил новое обвинение к братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».