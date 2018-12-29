МИД РФ назвал неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-29T15:00:30+03:00

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В МИД назвали неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель относительно того, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму и усугубляет ситуацию в Черном и Азовском морях. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Вместо того чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад"», — говорится в зявлении.

В МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а Москва продолжит «жестко отстаивать свой суверенитет и пресекать попытки любых провокаций».

Также в ведомстве напомнили, что судоходство в Керченском проливе соблюдается согласно российско-украинским договоренностям и международным правом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Меркель и Макрон сделали совместное заявление, в котором потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить задержанных за нарушение украинских моряков.