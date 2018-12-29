2018-12-29T15:17:34+03:00
Политика

Глава Еврокомиссии не верит в успешное председательство Румынии в ЕС

Жан-Клод Юнкер считает, что страну будут отвлекать внутренние проблемы
Алена Басавина
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Юнкер сомневается по поводу РумынииЮнкер сомневается по поводу РумынииФото: REUTERS
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнение по поводу успешного выполнения Румынией роли страны-председателя в Совете ЕС. Об этом политик рассказал в интервью газете Welt.

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что это значит - председательствовать в ЕС», - сказал Юнкер. По его мнению, Румынии могут помешать внутренние проблемы.

Стране-председателю необходимо будет отодвинуть собственные заботы на второй план. Глава Еврокомиссии сомневается, что румынским властям удастся это сделать. Однако от отметил, что в техническом плане страна хорошо подготовлена.

Отметим, что стана-председатель в ЕС меняется каждые полгода. На данный момент Совет возглавляет Австрия. Передать свои полномочия Румынии она должна будет 1 января.

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