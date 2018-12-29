Глава Еврокомиссии не верит в успешное председательство Румынии в ЕС

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-29T15:17:34+03:00

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнение по поводу успешного выполнения Румынией роли страны-председателя в Совете ЕС. Об этом политик рассказал в интервью газете Welt.

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что это значит - председательствовать в ЕС», - сказал Юнкер. По его мнению, Румынии могут помешать внутренние проблемы.

Стране-председателю необходимо будет отодвинуть собственные заботы на второй план. Глава Еврокомиссии сомневается, что румынским властям удастся это сделать. Однако от отметил, что в техническом плане страна хорошо подготовлена.

Отметим, что стана-председатель в ЕС меняется каждые полгода. На данный момент Совет возглавляет Австрия. Передать свои полномочия Румынии она должна будет 1 января.