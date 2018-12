Умер автор текстов песен "Sway" и "Killing Me Softly with His Song" Норман Гимбел

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-29T15:43:27+03:00

Умер поэт Норман Гимбел, автор песни Killing Me Softly with His Song ("Своей песней он тихо убивает меня"). Об этом сообщил журнал Variety.

Гимбел скончался на 92-м году жизни в своем доме в американском городе Монтесито (штат Калифорния). Он умер 19 декабря, но об этом стало известно только сейчас.

Известный поэт родился 16 ноября 1927 года в Бруклине в семье австрийских эмигрантов. Наибольшей популярности он добился в 1960-е годы, когда певец Дин Мартин записал песню Sway ("В танце"), слова к которой написал Гимбел.

Кроме того, ему принадлежат такие хиты, как Killing Me Softly with His Song ("Своей песней он тихо убивает меня") на музыку Чарльза Фокса и англоязычной версии Garota de Ipanema ("Девушка с Ипанемы"), музыку для которой написал бразильский композитор Антониу Карлос Жобин.

За песню It Goes Like It Goes к фильму Norma Rae ("Норма Рэй", 1979) Гимбел наградили премией "Оскар". В 1984 году его ввели в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame) - дочерней организации Национальной академии популярной музыки США.

