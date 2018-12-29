2018-12-29T16:02:07+03:00
Экономика

Курс евро впервые с сентября поднялся до 80 рублей

Доллар зафиксировался на отметке 69,68 рубля
Сакина НУРИЕВА
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Курс евро впервые с сентября поднялся до 80 рублейКурс евро впервые с сентября поднялся до 80 рублейФото: REUTERS
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Курс евро достиг отметки в 80 рублей впервые с 14 сентября, об этом свидетельствуют данные торгов на Москвоской бирже.

К 15:37 часам (по МСК), курс евро увеличился на 28 копеек — до 79,95 рубля.

Доллар повысился на 17 копеек и обозначился на позиции 69,68 рубля.

Стоит отметить, что валюты подорожали несмотря на некоторое укрепление котировок нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте следующего года во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,13%, до $52,8 за баррель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Центральный банк России установил официальный курс иностранных валют на субботу, 29 декабря. По данным регулятора, курс доллара повысился на 64,56 копейки и достиг отметки в 69,5218 рубля, а стоимость евро увеличилась на 1 рубль 27,01 копейки - до 79,6581 рубля.

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