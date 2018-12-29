2018-12-29T16:32:18+03:00
Политика

Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными

Представители двух стран рассмотрели дальнейшие шаги по реализации поставленных во время саммита в Астане задач
Сакина НУРИЕВА
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Переговоры между представителями России и Турции по Сирии были полезными, во время встречи обсудили способы ликвидации терроризма, гуманитарные вопросы, репатриацию на родину беженцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

"Мы провели очень полезное заседание нашей межведомственной команды - министры иностранных дел, обороны, руководители разведок", - отметил Лавров.

Представители двух стран рассмотрели дальнейшие шаги по реализации поставленных во время саммита в Астане задач. На первый план поставили борьбу с терроризмом, также решение гуманитарных вопросов, создания условий для возвращения беженцев домой.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Министры России и Турции обсудят вывод войск США из Сирии во время переговоров в Москве.

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