Песков: Вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство не рассматривается

СЕГОДНЯ 17:24 2018-12-29T17:24:11+03:00

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В Кремле не рассматривают вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 29 декабря.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении [Белоруссии к России в одно государство]", - сказал он. Москва рассматривает "движение навстречу друг другу".

Песков заверил, что во время встречи лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы относительно потерь Минска от налогового маневра РФ. При этом он отметил, что эта тематика не завязана с проблематикой дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Представитель Кремля считает, что "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений" станет успешным результатом переговоров.

"Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция", - сказал Песков.

Напоследок он уточнил, что Путин и Лукашенко не выступят на пресс-конференции.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Кремле стартовал третий этап переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.