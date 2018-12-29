2018-12-29T17:24:11+03:00
Политика

Песков: Вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство не рассматривается

Москва рассматривает "движение навстречу друг другу"
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоФото: пресс-служба президента РФ
Изменить размер текста:

В Кремле не рассматривают вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 29 декабря.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении [Белоруссии к России в одно государство]", - сказал он. Москва рассматривает "движение навстречу друг другу".

Песков заверил, что во время встречи лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы относительно потерь Минска от налогового маневра РФ. При этом он отметил, что эта тематика не завязана с проблематикой дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Представитель Кремля считает, что "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений" станет успешным результатом переговоров.

"Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция", - сказал Песков.

Напоследок он уточнил, что Путин и Лукашенко не выступят на пресс-конференции.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Кремле стартовал третий этап переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными
У берегов Кипра загорелся танкер
Курс евро впервые с сентября поднялся до 80 рублей
На корпоративе в центре Москвы официант украл у клиента часы за 60 тысяч рублей
Умер автор текстов песен "Sway" и "Killing Me Softly with His Song" Норман Гимбел
Гендиректором ФК «Локомотив» назначен Василий Кикнадзе
Глава Еврокомиссии не верит в успешное председательство Румынии в ЕС
Академика Жореса Алфёрова выписали из больницы
МИД РФ назвал неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Павел Мамаев подал заявление в полицию, сказав, что его побил водитель
Министры России и Турции обсудят вывод войск США из Сирии во время переговоров в Москве
Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом
Необходимой мерой назвали в Госдуме введение запрета на импорт ряда украинских товаров
Россия вводит санкции на некоторые украинские товары
Голикова рассказала о замедлении снижения рождаемости в России
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
В Кремле стартовал третий этап переговоров Путина и Лукашенко
МИД России осудил теракт в Египте
В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов
Правительство упростило перевод садовых домов в жилые
Жители Китая оценили важность взаимоотношений Пекина и Москвы
Бывший вице-премьер Украины рассказал о последствиях блокады Крыма