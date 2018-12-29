2018-12-29T18:00:37+03:00
Политика

Президент освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области

Игорь Ткачев будет курировать в ведомстве Дальний Восток
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова.Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора г. Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции 2 класса Игоря Викторовича Ткачева", - сказано в заявлении.

Отметим, Игорь Ткачев ранее занимал должность заместителя генпрокурора России. Теперь же он будет курировать в ведомстве Дальний Восток.

Владимир Чуриков находился на должности прокурора Москвы с сентября 2015 года. Ему присуждено звание почетного работника прокуратуры РФ, он награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", именным оружием, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре текущего года Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора Анатолий Мерзляков от занимаемой должности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
МВД Египта объявило о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе
Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году
Сенатор Олег Морозов прокомментировал ввод Россией санкций в отношении украинских товаров
Песков: Вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство не рассматривается
Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными
У берегов Кипра загорелся танкер
Курс евро впервые с сентября поднялся до 80 рублей
На корпоративе в центре Москвы официант украл у клиента часы за 60 тысяч рублей
Умер автор текстов песен "Sway" и "Killing Me Softly with His Song" Норман Гимбел
Гендиректором ФК «Локомотив» назначен Василий Кикнадзе
Глава Еврокомиссии не верит в успешное председательство Румынии в ЕС
Академика Жореса Алфёрова выписали из больницы
МИД РФ назвал неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Павел Мамаев подал заявление в полицию, сказав, что его побил водитель
Министры России и Турции обсудят вывод войск США из Сирии во время переговоров в Москве
Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом
Необходимой мерой назвали в Госдуме введение запрета на импорт ряда украинских товаров
Россия вводит санкции на некоторые украинские товары
Голикова рассказала о замедлении снижения рождаемости в России
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
В Кремле стартовал третий этап переговоров Путина и Лукашенко
МИД России осудил теракт в Египте
В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов
Правительство упростило перевод садовых домов в жилые
Жители Китая оценили важность взаимоотношений Пекина и Москвы
Бывший вице-премьер Украины рассказал о последствиях блокады Крыма