Президент освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-29T18:00:37+03:00

Игорь Ткачев будет курировать в ведомстве Дальний Восток

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора г. Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции 2 класса Игоря Викторовича Ткачева", - сказано в заявлении.

Отметим, Игорь Ткачев ранее занимал должность заместителя генпрокурора России. Теперь же он будет курировать в ведомстве Дальний Восток.

Владимир Чуриков находился на должности прокурора Москвы с сентября 2015 года. Ему присуждено звание почетного работника прокуратуры РФ, он награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", именным оружием, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре текущего года Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора Анатолий Мерзляков от занимаемой должности.