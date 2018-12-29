МВД Египта объявило о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-29T18:32:19+03:00

МВД Египта объявил о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе инцидента погибли три человека, еще 10 получили ранения

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МВД Египта после атаки террористов на автобус с туристами в Гизе ликвидировало в разных районах страны 40 боевиков.

Рейды были проведены в провинциях Гиза и Северный Синай. Как сообщило МВД, у боевиков изъяли оружие и взрывчатку.

По утверждению египетских властей, террористы планировали новые атаки, в том числе в христианских церквях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне, 28 декабря в Египте террористы подорвали туристический автобус в районе пирамид Гизы к югу от Каира. По сообщениям МВД страны, в результате инцидента погибли три человека, еще 10 получили ранения.

Известно, что в автобусе находились туристы из Вьетнама, гид, а также водитель-египтянин.

25 декабря в Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, в результате чего погиб один человек, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.