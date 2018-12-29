Порошенко подписал законопроект, расширяющий границы Украины в Черном море

СЕГОДНЯ 19:26 2018-12-29T19:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины". Документ, принятый Верховной радой 6 декабря, регламентирует морские границы Украины и наказание для нарушителей, говорится на сайте главы украинского государства.

"Цель закона — гармонизация морского законодательства страны с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — сообщается в заявлении.

Согласно документу, к прилегающей зоне Украины относится зона открытого моря, примыкающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого расположена на расстоянии не более 24 морских миль. Двадцать четыре мили отсчитываются от исходных линий территориального моря страны.

Уполномоченный орган по охране государственной границы имеет право на остановку, осмотр, задержку или арест суда, а также членов их экипажа, помимо военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 декабря Верховная Рада Украины окончательно приняла законопроект "О прилегающей зоне", который подразумевает расширение контролируемой Киевом морской территории еще на 12 морских миль.

МНЕНИЕ

Порошенко расширил «прилегающую зону Украины» в Черном море

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко перед Новым годом одержал очередную убедительную перемогу. На этот раз над морем. Он расширил морские границы Украины, подписав принятый Верховной Радой Украины 6 декабря этого года закон «О прилегающей зоне Украины». Вдвое расширил. Теперь территориальные воды Украины будут заканчиваться не в 12 морских милях от берега, как практически во всех нормальных странах, а в целых 24-х. И на этой приращенной морской территории украинские пограничники смогут преследовать, кого захотят и даже стрелять без предупреждения. Если, конечно, на море будет тихая погода, без волн, а то сами понимаете, катера не смогут выйти. А то их еще спасать надо будет. Сплошная морока (подробности).