Россия начала разработку нового самолета на замену «Руслану»

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-29T19:43:45+03:00

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Россия приступила к разработке тяжелого транспортного самолета Ил-106, который заменит Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

— Действительно, неоднократно поднимался вопрос о воссоздании Ан-124. Мы посмотрели на эту ситуацию шире и пришли к выводу, что необходимо создавать новый военно-транспортный самолет. Таким самолетом, на наш взгляд, должен стать Ил-106,— рассказал Таликов в интервью RT.

При этом Таликов отметил, что первую машину создадут в 2025—2026 годах.

— На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию. <…> Таким образом, дискуссии по поводу необходимости воссоздания Ан-124 закончились. Мы приступаем к разработке самолета Ил-106,— уточнил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в России допустили возможность возобновлении производства самолетов Ан-124 «Руслан».