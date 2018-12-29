СЕГОДНЯ 19:54 2018-12-29T19:54:49+03:00

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении надзорных каникул для малого бизнеса Фото: REUTERS

Организации избавят от проверяющих еще на два года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на два года надзорные каникулы для малого бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения затронут федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

"Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных… к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года", - указано в документе.

Таким образом, малый бизнес избавят от проверяющих еще на два года.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Правительство подготовило необходимые поправки в законодательство для продления надзорных каникул для малого бизнеса.