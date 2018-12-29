РЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 января 2019 года

СЕГОДНЯ 20:10 2018-12-29T20:10:30+03:00

Новая система будет действовать для проезда в вагонах СВ, купе и в нерегулируемом сегменте

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20 января 2019 года в продажу поступят невозвратные билеты в поезда дальнего следования, стоимость которых будет на 5–20% ниже обычных. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Известно, что такие билеты протестируют на нескольких пилотных маршрутах. Граждане смогут их приобрести для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае 2018 года предполагалось, что в следующем году железнодорожные перевозки станут дороже. Эксперты пришли к такому выводу из-за изменений в Налоговом кодексе, которые вступят в силу в следующем году. С этого времени РЖД потеряют право на вычет НДС (налог на добавленную стоимость - 18%).

В ноябре в РЖД также рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах.