2018-12-29T20:10:30+03:00
Общество

РЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 января 2019 года

Новая система будет действовать для проезда в вагонах СВ, купе и в нерегулируемом сегменте
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
РЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 январяРЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 январяФото: Юрий ГОЛОВИН
Изменить размер текста:

20 января 2019 года в продажу поступят невозвратные билеты в поезда дальнего следования, стоимость которых будет на 5–20% ниже обычных. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Известно, что такие билеты протестируют на нескольких пилотных маршрутах. Граждане смогут их приобрести для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае 2018 года предполагалось, что в следующем году железнодорожные перевозки станут дороже. Эксперты пришли к такому выводу из-за изменений в Налоговом кодексе, которые вступят в силу в следующем году. С этого времени РЖД потеряют право на вычет НДС (налог на добавленную стоимость - 18%).

В ноябре в РЖД также рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом во время телефонного разговора
Путин подписал закон о продлении надзорных каникул для малого бизнеса
Россия начала разработку нового самолета на замену «Руслану»
Порошенко подписал законопроект, расширяющий границы Украины в Черном море
Суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
МВД Египта объявило о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе
Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году
Президент освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области
Сенатор Олег Морозов прокомментировал ввод Россией санкций в отношении украинских товаров
Песков ответил на вопрос об интеграции России и Белоруссии
Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными
У берегов Кипра загорелся танкер