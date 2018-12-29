В Ганновере закрыли аэропорт после попытки водителя въехать на его территорию
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В немецком Ганновере закрыли аэропорт после попытки водителя въехать на его территорию. Об этом сообщила полиция города в Twitter.
Неизвестный на автомобиле протаранил ворота приблизительно в 15.40 по местному времени (17.40 мск), после чего попытался проехать на перрон аэродрома.
Полиция вовремя остановила злоумышленника, его задержали. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование.