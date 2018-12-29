2018-12-29T22:06:46+03:00
Общество

С 9 января в России начнут действовать новые тарифы ОСАГО

Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет будет установлена скидка в 7 %
Сакина НУРИЕВА
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С 9 января в России начнут действовать новые тарифы ОСАГОС 9 января в России начнут действовать новые тарифы ОСАГОФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Девятого января 2019 года вступит в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Об этом говорится на сайте регулятора.

Новый диапазон цен базового тарифа зафиксируется на отметке 2746-4942 рублей вместо действующих 3432-4118 рублей.

В документе также сообщается о разделение водителей по стажу и возрасту. Указывается, что по отношению к водителям от 16 до 21 лет со стажем до 2 лет будет применяться максимальный коэффициент 1,87 (сейчас максимальный - 1,8).

Для полисов "мультидрайв" повысится коэффициент с 1,8 до 1,87.

Документ также подразумевает скидки за стаж и возраст. Самая крупная семипроцентная скидка (соответствует коэффициенту 0,93) будет установлена для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести лет. В настоящее время в системе ОСАГО скидок за стаж и возраст нет.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Госдуму внесли закон о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю.

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