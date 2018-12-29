2018-12-29T23:19:57+03:00
Политика

МИД РФ назвал провокационным заявление Киева о взятии "серой зоны" в Донбассе

Москва надеется на адекватную оценку происходящего со стороны СММ ОБСЕ
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Высказывания советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что ВСУ взяли под свой контроль почти всю "серую зону" в Донбассе, является провокацией, направленной на срыв мирного процесса. Такое заявление распространил МИД России в субботу.

В ведомстве отметили, что приближение сил украинской армии к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.

"На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами "нормандского формата" в Берлине в 2016 году, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса",- говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД .

По данным министерства, в мониторинговой миссии ОБСЕ на эти заявления не отреагировали никак, и приведенные факты не зафиксированы в докладе наблюдателей. Российские дипломаты выразили надежду, что СММ ОБСЕ все же "даст принципиальную оценку действиям Киева" ради поддержания перемирия и предотвращения ухудшения ситуации в регионе.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Бирюков в телеэфире сообщил о взятии вооруженными силами страны под контроль почти всей так называемой серой зоны безопасности в Донбассе.

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